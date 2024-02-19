В России ученые выявили особенные гены у детей 1990-х

news_top_970_100
Россия/Мир
19 февраля 2024  10:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провел исследование, в ходе которого выявил у людей, родившихся в 90-е, ген стрессоустойчивости. Результаты впечатлили даже швейцарский журнал Genes. 

Научный эксперимент проводился с участием группы лиц возрастом от 19 до 42 лет. Лаборанты изучали кровь трех случайных людей. Образцы хранили при -20 градусах, чтобы геномная ДНК выделила лейкоциты из крови.

Методом молекулярной биологии фрагменты исследовали. И получилось, что ген стрессоустойчивости лучше всех был проявлен у тех, кто родился с 1992 по 1995 годы. 

Но эксперты отметили, что ещё у таких людей ниже риск развития тревоги или синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Пивоваренный завод Петцольда в столице РТ подлежит второму этапу реставрации
В Казани запустили 8 дополнительных рейсов электричек до аэропорта
Фотолюминисцентный мурал украсит столицу РТ к саммиту БРИКС
В Казани во время матча на Патриса Лумумбы умер футболист
Президент Киргизии прилетит в Казань и встретится с Президентом России
«Экспертный клуб» обсудил устойчивый рост и развитие Татарстана и России
Первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани
За пару минут до спектакля в Казани затопило театр оперы и балета