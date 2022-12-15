 В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году
news_header_top_970_100

В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Экзамены у девятиклассников стартуют с 24 мая, а ЕГЭ начнут сдавать с 26 мая.

Республика
15 декабря 2022  15:36
Автор:
Карина Кострулева

В Минпросвещения РФ утвердили расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в следующем году. Об этом сообщает издание «РИА-новости».

Основной этап ОГЭ у школьников в этом году пройдет с 24 мая по 1 июля. Так, 24 мая школьники сдадут историю, физику и биологию. Далее 30 мая выпускники сдадут обществознание, информатику, химию и географи. Иностранные языки учащиеся сдадут 2 и 3 июня, русский язык же 6 июня. экзамен по математике пройдет 9 июня и по литературе 14.

У одиннадцатиклассников ЕГЭ стартует с 26 мая. В первый день экзаменов школьники сдадут географию, литературу и химию, а через три дня русский язык. Далее пройдет экзамен по математике — 1 июня, а затем пятого числа история и физика. Экзамен по обществознанию пройдет 8 июня. Иностранные языки школьники сдадут 13, 16 и 17 июня. И последний экзамен по информатике у школьников примут 19 и 20 июня.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 48 татарстанских школах из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами
В Казани место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа
Новое восприятие музыки: в Казани представили анимационный проект «Кара Урман»
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
«Болгар радиосы» в десятый раз вручило Национальную музыкальную премию
Президент РТ утвердил 20 членов Общественной палаты региона