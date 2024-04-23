В России ввели официальное понятие «молодой работник»

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Россия/Мир
23 апреля 2024  08:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон о молодёжной политике. Так, теперь на законодательном уровне закреплено понятие «молодой работник».

Это россиянин до 35 лет со стажем не более 3 лет. Квалификация и образование в данном случает не играет роли.

Однако «молодой работник» не равен «молодому специалисту», также говорится в документе.

«Молодой специалист» – это сотрудник до 35 лет, который завершил обучение и впервые трудоустроится по специальности. Он может иметь стаж, полеченный в период образовательной программы.

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