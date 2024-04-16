В России хотят завершить все льготные программы по ипотеке

Минфин России поддержал идею завершить ранее введенные льготные ипотеки в 2024 году. Исключение – только семейная ипотека, ее продлили до 2030 года.

По мнению экспертов, которые выразили свое мнение «Известиям», именно из-за программ льготного кредитования между первичкой и вторичкой образовалась пропасть в 40% стоимости. Прекратив их действие, можно будет немного скорректировать цены на недвижимость в связи с низким спросом.

Однако есть и другая сторона медали, говорят специалисты по недвижимости. Если льготные программы свернуть раньше срока, это может привести к падению ипотечного рынка. Кроме этого, расширятся нежелательные практика при выдаче жилищных кредитов.

Действие IT-ипотеки завершится в 2024 году, а кредитов под 8% на новостройки — уже этим летом.