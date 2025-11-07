В РТ близятся к завершению работы по модернизации коммунальной инфраструктуры

news_top_970_100
Республика
7 ноября 2025  10:16

В Республике Татарстан успешно реализуется комплексная программа обновления объектов жилищно-коммунального хозяйства. На текущий момент уже завершена модернизация 120 из 144 запланированных объектов, что составляет 97% от общего объема работ. Такую информацию распространила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Значительным достижением последних недель стало введение в эксплуатацию восьми новых объектов, расположенных в Апастовском, Алексеевском, Балтасинском, Ютазинском, Высокогорском, Менделеевском районах, а также двух объектов в Набережных Челнах.

Финансирование масштабного проекта осуществляется через несколько каналов. Как ранее отмечал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, общий бюджет модернизации 144 объектов в 2025 году превышает 12,6 млрд рублей. Из них 100 объектов финансируются в рамках республиканской программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на сумму свыше 8,5 млрд рублей, а остальные 44 объекта входят в федеральную программу национального проекта «Инфраструктура для жизни» с объемом финансирования 4,1 млрд рублей.

Дополнительным импульсом для реализации программы стало выделение в сентябре из федерального бюджета почти 520 млн рублей. Эти средства направлены на строительство восьми новых объектов в различных районах республики (около 291 млн рублей) и на реконструкцию водоводов и канализационных систем в Альметьевске и Лениногорске (229 млн рублей).

news_right_column_240_400
Новости
Казань готовится к международному фестивалю «Восточный базар»
Как изменится жизнь россиян в ноябре
Как изменится жизнь россиян в ноябре
Стартовал новый конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»
От котельных до дымовых труб: на что «Казэнерго» потратит сотни миллионов в 2026 году
От котельных до дымовых труб: на что «Казэнерго» потратит сотни миллионов в 2026 году
В РТ близятся к завершению работы по модернизации коммунальной инфраструктуры
Кто имеет право на перерасчет пенсии с учетом советского стажа?
Борцы за чистоту: сколько платят за уборку квартир и домов в Казани?
Борцы за чистоту: сколько платят за уборку квартир и домов в Казани?
Казань вошла в топ-5 городов России для путешествий с детьми в ноябре