В РТ близятся к завершению работы по модернизации коммунальной инфраструктуры

В Республике Татарстан успешно реализуется комплексная программа обновления объектов жилищно-коммунального хозяйства. На текущий момент уже завершена модернизация 120 из 144 запланированных объектов, что составляет 97% от общего объема работ. Такую информацию распространила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Значительным достижением последних недель стало введение в эксплуатацию восьми новых объектов, расположенных в Апастовском, Алексеевском, Балтасинском, Ютазинском, Высокогорском, Менделеевском районах, а также двух объектов в Набережных Челнах.

Финансирование масштабного проекта осуществляется через несколько каналов. Как ранее отмечал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, общий бюджет модернизации 144 объектов в 2025 году превышает 12,6 млрд рублей. Из них 100 объектов финансируются в рамках республиканской программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» на сумму свыше 8,5 млрд рублей, а остальные 44 объекта входят в федеральную программу национального проекта «Инфраструктура для жизни» с объемом финансирования 4,1 млрд рублей.

Дополнительным импульсом для реализации программы стало выделение в сентябре из федерального бюджета почти 520 млн рублей. Эти средства направлены на строительство восьми новых объектов в различных районах республики (около 291 млн рублей) и на реконструкцию водоводов и канализационных систем в Альметьевске и Лениногорске (229 млн рублей).