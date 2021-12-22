 В РТ будут тестировать экспериментальную платформу поддержки малого бизнеса
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В РТ будут тестировать экспериментальную платформу поддержки малого бизнеса

Республика будет одной из первых регионов, в которых используют цифровую систему

Город
22 декабря 2021  14:07
Автор:
Елена Молчанова

Татарстан станет одним из первых регионов, в котором протестируют экспериментальную систему поддержки малого бизнеса. 

В режиме онлайн можно будет получить микрозаймы в сервисе «Мои субсидии», а также получить субсидии на оплату процентов по кредитам, поручительство по кредитам и др. 

Сейчас Минэкономики и Минцифры занимаются разработкой системы, к 2022 году будет готова ее бета-версия. После тестирования в РТ платформа будет доступна малому бизнесу на федеральном уровне. 

В Татарстане на данный момент 159 тыс. предпринимателей, мерами поддержи государства в этом году заручились только 19 тысяч. 

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