В РТ будут тестировать экспериментальную платформу поддержки малого бизнеса

Татарстан станет одним из первых регионов, в котором протестируют экспериментальную систему поддержки малого бизнеса.

В режиме онлайн можно будет получить микрозаймы в сервисе «Мои субсидии», а также получить субсидии на оплату процентов по кредитам, поручительство по кредитам и др.

Сейчас Минэкономики и Минцифры занимаются разработкой системы, к 2022 году будет готова ее бета-версия. После тестирования в РТ платформа будет доступна малому бизнесу на федеральном уровне.

В Татарстане на данный момент 159 тыс. предпринимателей, мерами поддержи государства в этом году заручились только 19 тысяч.