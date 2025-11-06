В РТ для посещения главных новогодних елок дети должны быть привиты

В Татарстане утверждены требования для участников ключевых новогодних мероприятий. Согласно решению Управления Роспотребнадзора по республике, дети смогут попасть на главные Кремлевскую и республиканскую елки только при наличии полного курса профилактических прививок.

Как пояснила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина, обязательным условием является вакцинация согласно Национальному календарю, включая прививки от гриппа и кори. Данная мера направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности в период сезонного подъема заболеваемости и проведения массовых мероприятий.

Специалисты рекомендуют родителям заранее проверить прививочный сертификат ребенка и при необходимости обратиться в медицинское учреждение для проведения вакцинации.