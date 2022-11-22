В РТ изменили режим работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон

С 21 ноября в Татарстане изменился режим работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон. Теперь переправа будет работать до 30 ноября ежедневно с 6 утра до 20:00 вечера, без выходных, сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.

Стоимость остается прежней:

– для автомобилей весом до 10-ти тонн — 300 рублей.

– для пассажиров без транспорта — 80 рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани почти на две недели ограничат движение по улице Декабристов.

Так, с 22 по 28 ноября для автомобилистов будет частично перекрыт проезд между домами №180 по ул. Декабристов, а также №8 по ул. Академика Королева. Причина – устройство сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.