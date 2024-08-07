В РТ к 2027 году построят новые объекты по переработке и утилизации отходов

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Республика
7 августа 2024  11:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане планируется масштабная модернизация системы обращения с отходами. К 2026-2027 годам в республике появится ряд новых объектов, предназначенных для обработки, утилизации и размещения мусора. 

Согласно проекту постановления минстроя РТ, который прошел антикоррупционную экспертизу, в Татарстане будут реализованы следующие проекты: в Зеленодольском районе (село Осиново) к 2026 году появится генерирующий объект (электростанция), работающий на отходах производства и потребления (за исключением нефтесодержащих отходов), а к 2027 году — мусоросортировочная станция. В Верхнеуслонском районе (село Большемеминское) к 2027 году появится комплекс по переработке отходов. В Пестречинском районе (село Ленино-Кокушкино) к 2026 году появится комплекс по переработке отходов, аналогичные объекты появятся и в Лениногорском районе (село Письмянское) в 2026 году, а в Тукаевском районе (село Князевское) в 2027 году. В Алексеевском районе (поселок Алексеевское) к 2026 году будут построены межмуниципальный полигон и мусоросортировочный комплекс. 

Кроме того, в 12 районах Татарстана (Арском, Буинском, Кукморском, Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Нижнекамском, Нурлатском, Черемшанском и Чистопольском) появятся мусороперегрузочные станции. 

В Московском районе Казани планируется строительство нового «ЭкоТехнопарка» — кластера для сортировки и переработки мусора с целью создания новых товаров из вторичных ресурсов. 

«Ввод новых объектов в эксплуатацию позволит направлять на сортировку 100 процентов ТКО, осуществить отбор вторичных ресурсов и захоронение отходов»,  — отметили в минстрое РТ. 

Строительство новых объектов планируется начать уже в ближайшее время.

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