В РТ к 2027 году построят новые объекты по переработке и утилизации отходов

В Татарстане планируется масштабная модернизация системы обращения с отходами. К 2026-2027 годам в республике появится ряд новых объектов, предназначенных для обработки, утилизации и размещения мусора.

Согласно проекту постановления минстроя РТ, который прошел антикоррупционную экспертизу, в Татарстане будут реализованы следующие проекты: в Зеленодольском районе (село Осиново) к 2026 году появится генерирующий объект (электростанция), работающий на отходах производства и потребления (за исключением нефтесодержащих отходов), а к 2027 году — мусоросортировочная станция. В Верхнеуслонском районе (село Большемеминское) к 2027 году появится комплекс по переработке отходов. В Пестречинском районе (село Ленино-Кокушкино) к 2026 году появится комплекс по переработке отходов, аналогичные объекты появятся и в Лениногорском районе (село Письмянское) в 2026 году, а в Тукаевском районе (село Князевское) в 2027 году. В Алексеевском районе (поселок Алексеевское) к 2026 году будут построены межмуниципальный полигон и мусоросортировочный комплекс.

Кроме того, в 12 районах Татарстана (Арском, Буинском, Кукморском, Азнакаевском, Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Заинском, Нижнекамском, Нурлатском, Черемшанском и Чистопольском) появятся мусороперегрузочные станции.

В Московском районе Казани планируется строительство нового «ЭкоТехнопарка» — кластера для сортировки и переработки мусора с целью создания новых товаров из вторичных ресурсов.

«Ввод новых объектов в эксплуатацию позволит направлять на сортировку 100 процентов ТКО, осуществить отбор вторичных ресурсов и захоронение отходов», — отметили в минстрое РТ.

Строительство новых объектов планируется начать уже в ближайшее время.