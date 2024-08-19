В РТ начали строить промпарк для будущего города электронной коммерции

В Татарстане стартовал первый этап реализации проекта по созданию города электронной коммерции.

По информации РБК, первый этап проекта — строительство промышленного парка в Верхнеуслонском районе республики. Инвестиционный проект стоимостью 350 млн рублей был одобрен в марте 2023 года.

Планируется, что на площади 10 тысяч квадратных метров разместятся склады и производственные помещения для 20 резидентов - преимущественно продавцов маркетплейсов. Промышленный парк будет располагаться недалеко от Иннополиса.

В дальнейшем планируется развивать проект и создать полноценный город электронной коммерции с жильем и всей необходимой инфраструктурой. Проект ориентирован на бизнес, работающий с маркетплейсами, в том числе из других регионов России.