В РТ начали строить промпарк для будущего города электронной коммерции

news_top_970_100
Республика
19 августа 2024  11:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал первый этап реализации проекта по созданию города электронной коммерции. 

По информации РБК, первый этап проекта — строительство промышленного парка в Верхнеуслонском районе республики. Инвестиционный проект стоимостью 350 млн рублей был одобрен в марте 2023 года.

Планируется, что на площади 10 тысяч квадратных метров разместятся склады и производственные помещения для 20 резидентов - преимущественно продавцов маркетплейсов. Промышленный парк будет располагаться недалеко от Иннополиса.

В дальнейшем планируется развивать проект и создать полноценный город электронной коммерции с жильем и всей необходимой инфраструктурой. Проект ориентирован на бизнес, работающий с маркетплейсами, в том числе из других регионов России.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Прокуратура добилась закрытия хостела в Челнах
В экопарке «ДивоДворье» рассказали о состоянии лошадей, которых отравили неизвестные
В День города в Казани ограничат движение по ряду участков дорог
Жителей Курской области эвакуированы в Татарстан
В РТ начали строить промпарк для будущего города электронной коммерции
В новом учебном году в Казани ожидается увеличение числа школьников на 8 тысяч
В Московском районе Казани на сутки отключат воду
В Татарстане начали продавать самодельные атрибуты для квадробики