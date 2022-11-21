 В РТ «НефтеГазСтрой 116» задолжал двум сотрудницам по зарплате почти полмиллиона рублей
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В РТ «НефтеГазСтрой 116» задолжал двум сотрудницам по зарплате почти полмиллиона рублей

После расследования СКР, задолженность полностью погасили.

Республика
21 ноября 2022  14:35
Автор:
Ольга Ильина

Благодаря сотрудникам следственного управления во время расследования уголовного дела удалось добиться погашения задолженности по зарплате двум сотрудницам организации «НефтеГазСтрой 116». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с июня 2020 по январь прошлого года руководство частично не выплачивало зарплату сотрудницам – в сумме долг был на 451 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела, задолженность полностью погасили, из-за чего уголовное дело было прекращено.

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