В РТ «НефтеГазСтрой 116» задолжал двум сотрудницам по зарплате почти полмиллиона рублей

Благодаря сотрудникам следственного управления во время расследования уголовного дела удалось добиться погашения задолженности по зарплате двум сотрудницам организации «НефтеГазСтрой 116». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, с июня 2020 по январь прошлого года руководство частично не выплачивало зарплату сотрудницам – в сумме долг был на 451 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела, задолженность полностью погасили, из-за чего уголовное дело было прекращено.