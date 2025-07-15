В РТ объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

Республика оказалась под угрозой масштабных природных возгораний. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра, с 16 по 21 июля на территории Татарстана прогнозируется 4 класс пожарной опасности в лесных массивах.

Специалисты вводят жесткие ограничения: категорически запрещено разведение костров в хвойных лесах, на торфяниках и участках с сухой растительностью. Особую опасность представляют брошенные окурки, спички и даже горячая зола — их попадание на землю может спровоцировать мгновенное возгорание.

Охотникам настоятельно рекомендуют отказаться от использования легковоспламеняющихся пыжей. Строгий запрет касается и оставления промасленных материалов в не предназначенных для этого местах.

«Сложившиеся погодные условия создают идеальную среду для мгновенного распространения огня, — предупреждают метеорологи. — Даже небольшой источник открытого пламени может привести к катастрофическим последствиям».