В РТ одобрили проекты пяти общественных пространств

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Республика
5 сентября 2024  09:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Сразу пять проектов благоустройства общественных пространств получили одобрение государственной экспертизы:

  • Вторая очередь сквера «Юный корабел» в Зеленодольске
  • Набережная имени Фикрята Табеева в Челнах
  • Четвертая очередь парка «Спортивный» в Муслюмово
  • Третья очередь Набережной карьера в селе Абсалямово Ютазинского района
  • Побережье Альметьевского водохранилища 

Каждый проект разрабатывался с учетом особенностей локации и пожеланий местных жителей. Благоустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 

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