В РТ одобрили проекты пяти общественных пространств

Сразу пять проектов благоустройства общественных пространств получили одобрение государственной экспертизы:
- Вторая очередь сквера «Юный корабел» в Зеленодольске
- Набережная имени Фикрята Табеева в Челнах
- Четвертая очередь парка «Спортивный» в Муслюмово
- Третья очередь Набережной карьера в селе Абсалямово Ютазинского района
- Побережье Альметьевского водохранилища
Каждый проект разрабатывался с учетом особенностей локации и пожеланий местных жителей. Благоустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».