В РТ одобрили проекты пяти общественных пространств

Сразу пять проектов благоустройства общественных пространств получили одобрение государственной экспертизы:

Вторая очередь сквера «Юный корабел» в Зеленодольске

Набережная имени Фикрята Табеева в Челнах

Четвертая очередь парка «Спортивный» в Муслюмово

Третья очередь Набережной карьера в селе Абсалямово Ютазинского района

Побережье Альметьевского водохранилища

Каждый проект разрабатывался с учетом особенностей локации и пожеланий местных жителей. Благоустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».