В РТ открылись избирательные участки на выборах в Госсовет

В Татарстане начались выборы депутатов Государственного совета РТ VII созыва, а также дополнительные выборы в 38 муниципалитетах. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

Депутаты Госсовета РТ избираются на срок пять лет по смешанной выборной системе. Половина из 100 парламентариев проходит по партийным спискам, остальные 50 — по одномандатным округам. Таким образом, избиратели получат два бюллетеня: в одном можно выбрать партию, во втором — кандидата от своего округа.

На текущих выборах зарегистрированы 73 кандидата, представляющих такие партии, как «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что результаты этих выборов определят направление развития региона на следующие пять лет. Он подчеркнул, что многое уже сделано, однако остаются вопросы, требующие внимания.

Ожидается, что явка избирателей станет около 65-70%. Результаты онлайн-опроса, проведенного АНО «Единый оператор адресных коммуникаций», указывают на то, что явка не должна отличаться от предыдущих выборов в Госсовет РТ. Для справки, на выборах VI созыва, проходивших в сентябре 2019 года, явка составила 70,08%.

На этих выборах также предусмотрены розыгрыши призов. 8 сентября на ТНВ пройдет телемарафон, где будут подведены итоги конкурса. Победителей ждут 12 айфонов и автомобиль LADA Vesta.