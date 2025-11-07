В РТ открыта новая нефтяная залежь с запасами 0,5 млн тонн

Специалисты «Татнефти» обнаружили новую перспективную залежь нефти в Северо-Западном Прикамье с запасами порядка 500 тысяч тонн, бб этом сообщает корпоративная газета компании «Нефтяные вести».Открытие стало возможным благодаря инновационной методике, разработанной проектной группой института «ТатНИПИнефть» в 2024-2025 годах.

Как пояснил инженер института Данис Ахметзянов, поскольку традиционные крупные тектонические структуры в Татарстане уже изучены и разрабатываются, основной резерв для прироста запасов теперь составляют скрытые элементы разреза. Новая методика позволяет выявлять песчаные «языки» и линзы, скрытые в толще глин, с помощью синтеза классических и цифровых методов анализа геолого-геофизической информации.

Практическое подтверждение эффективности подхода было получено весной этого года на Первомайском месторождении, где при детальном анализе данных был выявлен перспективный объект в елховском горизонте. В результате получен приток безводной нефти объемом около 8 тонн в сутки.