В РТ ожидаются ледяные дожди, снег и до -9 градусов

Сегодня, 23 ноября, прогнозируются облачность, снег, мокрый снег и ледяной дождь. В некоторых районах возможны метель, гололед, туман. Днем столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Локально на дорогах могут образоваться снежные заносы и сильная гололедица.

В четверг, 24 ноября, сохранятся снег, облачность и ночью ледяной дождь, местами возможен гололед. Температура воздуха ночью и днем будет совпадать – от -2 до -7 градусов.

На следующий день, 25 ноября, прогнозируется небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут от -6 до -11 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -4 до -9 градусов. На дорогах гололедица, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на три дня затянутся снегопады и ледяные дожди. В среду на территории республики будет метель.