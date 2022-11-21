В Татарстане на три дня затянутся снегопады и ледяные дожди

В Татарстане на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 22 ноября, местами прогнозируется туман, осадки маловероятны, гололедица. Температурный фон днем составит 7 градусов со знаком минус, а ночью опустится до −9 градусов.

В среду, 23 ноября, на территории республики ожидается снег, метель со значительным ухудшением видимости, местами ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица и снежная каша. Температура воздуха днем опустится до −7 градусов, а ночью — до −14.

В четверг, 24 ноября, синоптики прогнозируют снег, метель и гололедицу. Температура воздуха днем будет варьировать в пределах 1-6 градусов со знаком минус, а в ночные часы составит −8 градусов.

Ближе к выходным, 25-26 ноября, ожидается улучшение погодных условий.