В РТ пенсионер похитил своего одноклассника, приревновав его к супруге

В Тукаевском районе Татарстана пенсионер приревновал одноклассника к своей жене, из-за чего похитил мужчину и вывез его к пруду. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил собственный источник.

Пенсионер под угрозой ножа связал руки однокласснику и насильно усадил его в авто. Тем не менее, похищенному мужчине удалось вырваться и обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники полиции Набережных Челнов задержали двоих подростков из Нижнекамска, которые подозреваются в нескольких кражах. Как считает следствие, 15-летний и 17-летний юноши по ночам проникали в торговые павильоны и магазины. Общая сумма украденного оценивается в 100 тыс. рублей.