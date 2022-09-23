 В РТ пенсионер похитил своего одноклассника, приревновав его к супруге
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В РТ пенсионер похитил своего одноклассника, приревновав его к супруге

Возбуждено уголовное дело.

Республика
23 сентября 2022  11:57
Автор:
Ольга Ильина

В Тукаевском районе Татарстана пенсионер приревновал одноклассника к своей жене, из-за чего похитил мужчину и вывез его к пруду. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил собственный источник.

Пенсионер под угрозой ножа связал руки однокласснику и насильно усадил его в авто. Тем не менее, похищенному мужчине удалось вырваться и обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники полиции Набережных Челнов задержали двоих подростков из Нижнекамска, которые подозреваются в нескольких кражах. Как считает следствие, 15-летний и 17-летний юноши по ночам проникали в торговые павильоны и магазины. Общая сумма украденного оценивается в 100 тыс. рублей.

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