В РТ планируют ограничивать движение транспорта для улучшения экологии

Власти республики рассматривают меры по временному запрету движения транспорта в населённых пунктах и зонах туристического значения. Эта инициатива направлена на снижение уровня загрязнения атмосферы в условиях ухудшающейся экологической обстановки. Проект соответствующего постановления в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной проверки.

Ограничительные меры смогут вводиться на срок до одного месяца при возникновении неблагоприятных метеорологических условий третьей степени опасности либо при регулярном превышении установленных норм содержания вредных веществ в воздухе. Полномочия по принятию таких решений возложены на муниципальные администрации по представлению Министерства экологии региона.

Под ограничения попадут въезд, транзитное перемещение и парковка транспортных средств в черте городов и посёлков, а также на территориях природоохранных зон. При этом федеральные трассы, межмуниципальные маршруты и частные подъездные пути сохранят обычный режим функционирования.

Особое внимание уделяется организации альтернативных маршрутов и обеспечению достаточного количества парковочных мест. Все изменения в схеме дорожного движения будут согласовываться с собственниками автодорог и представителями ГИБДД. Граждан планируют информировать о введении ограничений за месяц до их начала с указанием причин и рекомендуемых объездных путей.

Из-под действия запрета выведен транспорт местных жителей, машины оперативных служб, муниципальный пассажирский транспорт, а также автомобили, осуществляющие перевозки жизненно важных грузов – медикаментов и продовольствия. Кроме того, исключения предусмотрены для автомобилей государственных органов со спецсигналами и техники, задействованной в ликвидации чрезвычайных ситуаций.