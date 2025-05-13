В РТ планируют учредить звание «Заслуженный психолог республики»

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Республика
13 мая 2025  18:04

Правительство Татарстана разработало комплекс мер для развития психологической помощи населению. Согласно утверждённой концепции на 2025-2028 годы, планируется ввести почётное звание для выдающихся специалистов этой сферы.

Ключевые инициативы документа:

Создание республиканского Реестра психологов

Повышение доступности психологической помощи

Контроль качества оказываемых услуг

Особое внимание уделяется поддержке уязвимых групп:

  •  Мигрантам и их детям
  •  Молодёжи в кризисных ситуациях
  •  Лицам, находящимся в местах лишения свободы

«Введение звания «Заслуженный психолог РТ» станет важным шагом в признании заслуг специалистов этой социально значимой профессии», — отмечают разработчики концепции.

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В РТ планируют учредить звание «Заслуженный психолог республики»
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