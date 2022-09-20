В РТ под суд пойдет 18-летняя жительница Самары, заработавшая почти 1 млн рублей на обмане в сети

Прокуратура Казани направила уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Самары в суд. Она обвиняется по статье о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с июня по октябрь прошлого года обвиняемая размещала в сети объявления о сдаче жилья в аренду и продаже игровых приставок. Во время переписки злоумышленница скидывала покупателям ссылку на фишинговый сайт, где те должны были ввести данные своих банковских карт. После получения этих данных, злоумышленница похищала деньги и больше не выходила на связь.

Жертвами мошеннической схемы стали 17 жителей разных регионов России, общая сумма ущерба – более 900 тыс. рублей. Свою вину девушка полностью признала и частично возместила ущерб. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.