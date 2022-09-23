В РТ подорожал бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо

В республике с 12 по 19 сентября повысились цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо, согласно данным Татарстанстата.

Средняя стоимость АИ-92 выросла на одну копейку, а АИ-95 на восемь копеек. То есть теперь цены остановились на отметке до 45,93 и до 49,42 рубля за литр соответственно.

В свою очередь, дизельное топливо за то же время выросло в цене на 11 копеек. Теперь литр дизеля стоит 52,73 рубля.

Стоимость бензина АИ-98 и выше за тот же период не изменилась.

Ранее «КВ» сообщали, что в РТ за неделю, с 5 по 12 сентября, подорожало дизельное топливо. Так, литр дизтоплива вырос на 18 копеек — с 52,44 до 52,62 рубля. Отметим, что цены на бензин всех марок в республике не изменились. Средняя стоимость 92-го бензина осталась на уровне 45,92 рубля за один литр, 95-го — 49,34 рубля за литр, а 98-го и выше — 52,4 рубля за литр.