В РТ предложили повысить планку дохода для льгот ветеранам труда до 30 тыс. рублей

Депутат Госсовета РТ от ЛДПР Руслан Юсупов внес законопроект, который расширит доступ ветеранов труда к социальной поддержке. Сейчас в республике действует ограничение: если доход ветерана превышает 20 тысяч рублей в месяц, он лишается льгот, включая субсидии на ЖКУ, бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Автор инициативы предлагает поднять этот порог до 30 тысяч рублей, чтобы учесть рост цен и пенсий за последние годы.

Ограничение было введено в 2015 году и касается только тех, кто получил звание «Ветеран труда» после 1 января 2016 года. За это время средняя пенсия в России выросла до 22,4 тысячи рублей (по данным Соцфонда на конец 2024 года), а покупательная способность 20 тысяч рублей значительно снизилась.

«Необходимо скорректировать критерии в соответствии с экономическими реалиями, — подчеркивается в пояснительной записке. — Многие ветераны, чьи доходы незначительно превышают установленный лимит, фактически лишены положенной им поддержки».

Если законопроект поддержат и подпишет глава Татарстана Рустам Минниханов, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Однако точный объем дополнительных расходов бюджета пока не рассчитан.

Инициатива соответствует целям нацпроекта «Семья», направленного на поддержку старшего поколения. В данный момент документ находится на предварительном рассмотрении в Госсовете РТ.