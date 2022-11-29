 МЧС по Татарстану: 76% погибших при пожарах находятся в состоянии алкогольного опьянения
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МЧС по Татарстану: 76% погибших при пожарах находятся в состоянии алкогольного опьянения

71% пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем.

Республика
29 ноября 2022  15:19
Автор:
Шахерезада Курбанова

76% погибших при пожарах находятся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

Также в основном люди погибают из-за неосторожного обращения с огнем. За 2022 год по этой причине погибло 56 человек. Из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования погибло 20 человек, остальные погибли из-за нарушения правил безопасности при использовании печей.

«71% людей погибают при пожарах, возникших из-за неосторожного обращения с огнем. 25% погибло из-за неправильного использования электрооборудования. Это две основные причины», – сообщил Трущин.

Также спикер отметил, что в осенне-зимний период происходит рост возгораний в закрытых помещениях. Так, в прошлом году в Татарстане с октября по март произошло 2985 пожаров, из-за них погибли 83 человека, 89 были травмированы.

«Рост пожаров в зданиях увеличивается на 30-35%, количество погибших на 47% количество травмированных на 30%. В основном пожары происходят в жилом секторе. В прошлом году в жилых секторах произошло 70% от всех пожаров», – рассказал статистику эксперт.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане число пожаров сократилось на 21%

 

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МЧС по Татарстану: 76% погибших при пожарах находятся в состоянии алкогольного опьянения