В РТ приняли бюджет республики с дефицитом на 27,1 млрд рублей

Сегодня, 18 ноября, Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023-2025 годы. Документ направили на подпись президенту РТ Рустаму Минниханову.

На следующий год доходы составят 343,8 млрд рублей, расходы — 370,9 млрд. Дефицит при этом насчитывается в 27,1 млрд рублей.

В 2024 году бюджет пополнится на 367,3 млрд рублей, расходы же составят 394,5 млрд, дефицит — 27,2 млрд.

В 2025 году доходов начислится на 366,9 млрд рублей, на расходы планируется выделить 394,2 млрд. Дефицит в этот год составит 27,4 млрд.

Ранее «КВ» сообщали, что доходы и расходы бюджета Татарстана на следующий год могут вырасти почти на 10 млрд рублей – до 343,7 млрд рублей и 370,9 млрд рублей соответственно. При этом дефицит, как и раньше, останется на уровне 27,1 млрд рублей.