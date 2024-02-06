В РТ пройдет серия прямых эфиров посвященных Году семьи

Трансляция будет проходить в официальном сообществе ЦУР республике в социальной сети «ВКонтакте». Лейла Фазлеева также расскажет о действующих федеральных и республиканских программах поддержки семьи, а также мероприятиях, запланированных на текущий год.

В дальнейшей пройдет еще несколько прямых эфиров, гостями которых станут представители власти.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год будет объявлен Годом семьи в России. Это решение было принято с целью популяризации государственной политики по защите семьи и сохранению традиционных ценностей. Правительство утвердило план мероприятий 9 января.