В РТ пройдет серия прямых эфиров посвященных Году семьи

Первая трансляция запланирована на завтра, 7 февраля. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева расскажет о существующих мерах поддержки населения, сообщает ЦУР РТ.

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Республика
6 февраля 2024  13:38
Автор:
Владислав Косолапкин

Трансляция будет проходить в официальном сообществе ЦУР республике в социальной сети «ВКонтакте». Лейла Фазлеева также расскажет о действующих федеральных и республиканских программах поддержки семьи, а также мероприятиях, запланированных на текущий год.

В дальнейшей пройдет еще несколько прямых эфиров, гостями которых станут представители власти.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о том, что 2024 год будет объявлен Годом семьи в России. Это решение было принято с целью популяризации государственной политики по защите семьи и сохранению традиционных ценностей. Правительство утвердило план мероприятий 9 января.

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Новости
В РТ пройдет серия прямых эфиров посвященных Году семьи
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