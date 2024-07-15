В РТ прошла юбилейная Х школа «Поисковый фронт»

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Республика
15 июля 2024  16:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане прошла юбилейная 10-я Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт». Мероприятие собрало 200 поисковиков из 23 регионов России.

«Поисковый фронт» – уникальное учебное заведение для поисковиков, где они осваивают инновационные методы работы. С 2015 года обучение прошли более 4 тысяч поисковиков.

Эксперты подчеркивают важность поискового движения для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. Они отмечают, что поисковики – это люди, которые отдают свой свободный время, чтобы увековечить память о погибших солдатах. Их работа важна для патриотического воспитания молодежи.

90% поисков связаны с увековечением памяти о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны и по разным причинам не захороненных. 

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