В РТ растет количество самозанятых: почти 387 тыс. граждан работают по спецрежиму

За первые четыре месяца 2024 года число самозанятых в Татарстане увеличилось на 8,3%, достигнув 386 957 человек, сообщает Министрество экономики республики. С момента введения специального налогового режима жители республики, работающие по системе профессионального дохода, заработали около 230 млрд рублей, перечислив в бюджет 8,3 млрд рублей налогов.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди самозанятых пользуются строительные и ремонтные работы. Кроме того активно развиваются транспортные перевозки, IT-услуги, маркетинг, производство товаров ручной работы и аренда жилья.

Министрество напоминает, что для поддержки предпринимателей правительство Татарстана регулярно организует ярмарки «Я и есть Татарстан», где самозанятые могут представить свою продукцию с национальным колоритом. Эти мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и помогают малому бизнесу находить новых клиентов.