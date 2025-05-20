В РТ растет количество самозанятых: почти 387 тыс. граждан работают по спецрежиму

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Республика
20 мая 2025  10:25

За первые четыре месяца 2024 года число самозанятых в Татарстане увеличилось на 8,3%, достигнув 386 957 человек, сообщает Министрество экономики республики. С момента введения специального налогового режима жители республики, работающие по системе профессионального дохода, заработали около 230 млрд рублей, перечислив в бюджет 8,3 млрд рублей налогов.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди самозанятых пользуются строительные и ремонтные работы. Кроме того активно развиваются транспортные перевозки, IT-услуги, маркетинг, производство товаров ручной работы и аренда жилья.

Министрество напоминает, что для поддержки предпринимателей правительство Татарстана регулярно организует ярмарки «Я и есть Татарстан», где самозанятые могут представить свою продукцию с национальным колоритом. Эти мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и помогают малому бизнесу находить новых клиентов.

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