В РТ разрабатывают новый научно-познавательный маршрут для школьников

В Академии наук РТ состоялось рабочее совещание по созданию уникального туристического проекта для подростков 12-16 лет. Об этом сообщила Дарья Санникова, глава Комитета по развитию туризма Казани, на своей странице в Telegram.
Особенности нового маршрута:
- Посещение Академии наук и ведущих научных центров
- Интерактивные мастер-классы и встречи с учеными
- Профориентационное тестирование
«Проект позволит школьникам заглянуть за кулисы научной деятельности и сделать осознанный выбор будущей профессии», — подчеркнула Санникова.
Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на популяризацию науки среди подрастающего поколения. Первые экскурсии планируется запустить уже в новом учебном году.