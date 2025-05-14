В РТ разрабатывают новый научно-познавательный маршрут для школьников

В Академии наук РТ состоялось рабочее совещание по созданию уникального туристического проекта для подростков 12-16 лет. Об этом сообщила Дарья Санникова, глава Комитета по развитию туризма Казани, на своей странице в Telegram.



Особенности нового маршрута:

- Посещение Академии наук и ведущих научных центров

- Интерактивные мастер-классы и встречи с учеными

- Профориентационное тестирование



«Проект позволит школьникам заглянуть за кулисы научной деятельности и сделать осознанный выбор будущей профессии», — подчеркнула Санникова.



Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на популяризацию науки среди подрастающего поколения. Первые экскурсии планируется запустить уже в новом учебном году.