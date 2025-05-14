В РТ разрабатывают новый научно-познавательный маршрут для школьников

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Республика
14 мая 2025  08:20

В Академии наук РТ состоялось рабочее совещание по созданию уникального туристического проекта для подростков 12-16 лет. Об этом сообщила Дарья Санникова, глава Комитета по развитию туризма Казани, на своей странице в Telegram.  

Особенности нового маршрута:

- Посещение Академии наук и ведущих научных центров  

- Интерактивные мастер-классы и встречи с учеными  
- Профориентационное тестирование  

«Проект позволит школьникам заглянуть за кулисы научной деятельности и сделать осознанный выбор будущей профессии», — подчеркнула Санникова.  

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлена на популяризацию науки среди подрастающего поколения. Первые экскурсии планируется запустить уже в новом учебном году.

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