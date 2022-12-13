 В РТ с начала 2023 года для всех юрлиц будет доступна упрощенная система налогообложени
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В РТ с начала 2023 года для всех юрлиц будет доступна упрощенная система налогообложени

АУСН пока реализуется только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Республика
13 декабря 2022  09:15
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане с начала 2023 года для всех организаций и бизнесменов будет доступна автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Об этом заявил руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Так, юрлицу, перешедшему на новую систему, не нужно сдавать налоговую отчетность, сокращается отчетность перед ПФР и Фондом соцстрахования, страховые взносы не уплачиваются, однако у всех работников сохраняются соцгарантии.

Добавим, что АУСН пока реализуется только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 450 предпринимателей перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. 

«Автоматизированная упрощенная система налогообложения выросла из эксперимента по самозанятым. Я бы хотел напомнить, что Татарстан был в числе первых четырех регионов, где экспериментально запустили АУСН», — отметил Сафиуллин.

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