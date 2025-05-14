В РТ с начала года зарегистрировано 193 случая отравления алкоголем

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, за первые четыре месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 193 случая острых отравлений алкогольной продукцией и спиртосодержащими жидкостями. Показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

Среди пострадавших преобладают взрослые – 171 случай, что составляет 88,6% от общего числа. Подростков зарегистрировано 12, детей – 10. Мужчины оказались наиболее уязвимой группой, их доля среди отравившихся достигла 84,5%.

Географический анализ показывает, что наибольшее количество отравлений среди несовершеннолетних зафиксировано в Нижнекамском районе, Набережных Челнах и Казани.

По социальному составу 28,5% пострадавших – неработающие граждане, 12% составляют пенсионеры, 8,3% – школьники, 9% – работающие.

Основной причиной отравлений стал этанол (57% случаев). В 34% случаев употреблен неуточненный спирт, еще 7% приходятся на отравления метанолом.

Положительной тенденцией стало снижение смертности: за отчетный период зарегистрировано 69 летальных исходов, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года.