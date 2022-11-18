 В РТ сельский депутат подозревается в присвоении 438 тыс. рублей
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В РТ сельский депутат подозревается в присвоении 438 тыс. рублей

Как считает следствие, злоумышленница похитила разницу между фиктивно выданными под отчет и фактически затраченными деньгами.

Республика
18 ноября 2022  14:18
Автор:
Ольга Ильина

Следственные органы в отношении 56-летней экс-директора «Сатурн-Урал» и депутата Совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района возбуждено уголовное дело по статье о присвоении денег.

По версии следствия, в прошлом году из-за недостаточного количества заготовленного хозяйством корма для крупного рогатого скота, подозреваемая решила закупить его у третьих лиц. После этого в организацию поставили 1499 тюков с сеном. С учетом транспортных расходов стоимость составила более 2,5 млн рублей.

Злоумышленница перевела на свою банковскую карту более 2,9 млн рублей, которые оформили как выданные под отчет одному из сотрудников для оплаты сена. Также по ее указанию были составлены фиктивные закупочные акты с завышенными ценами на закупку и доставку сена.

Позже подозреваемая похитила разницу между фиктивно выданными под отчет и фактически затраченными деньгами на сумму более 438 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

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