В РТ сельского депутата и трех его работников подозревают в мошенничестве на 1,7 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего индивидуального предпринимателя и депутата Совета Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района, а также трех его работников по статье о мошенничестве.

По версии следствия, предприниматель через муниципальные контракты проводил регулярные перевозки пассажиров, в том числе льготников, городскими и пригородными автобусами. Вместе с остальными подозреваемыми, которые работают у него водителями, с января по июль прошлого года, чтобы увеличить поступающие из бюджета РТ субвенции, искусственно завышали число пассажирокилометров – оно используется в формуле расчета. В итоге подозреваемому поступили излишние субвенции на сумму более 1,7 млн рублей, которые злоумышленники похитили.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.