 В РТ сельского депутата и трех его работников подозревают в мошенничестве на 1,7 млн рублей
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В РТ сельского депутата и трех его работников подозревают в мошенничестве на 1,7 млн рублей

Подозреваемые искусственно завышали пассажирокилометры, чтобы получить излишние субвенции.

Республика
21 ноября 2022  13:30
Автор:
Ольга Ильина

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего индивидуального предпринимателя и депутата Совета Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района, а также трех его работников по статье о мошенничестве.

По версии следствия, предприниматель через муниципальные контракты проводил регулярные перевозки пассажиров, в том числе льготников, городскими и пригородными автобусами. Вместе с остальными подозреваемыми, которые работают у него водителями, с января по июль прошлого года, чтобы увеличить поступающие из бюджета РТ субвенции, искусственно завышали число пассажирокилометров – оно используется в формуле расчета. В итоге подозреваемому поступили излишние субвенции на сумму более 1,7 млн рублей, которые злоумышленники похитили.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

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