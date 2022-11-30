 В РТ семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия
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В РТ семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия

Депутаты скрывали сведения о наличии земельных участков, машин и банковских счетов.

Республика
30 ноября 2022  11:22
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия. Об этом сообщил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.

Всего было проверено восемь человек, к ответственности привлекли семерых. Депутаты скрывали сведения о наличии земельных участков, машин и банковских счетов.

«На ваш вопрос, почему не восемь, могу сказать о том, что, как всегда, один депутат сразу же написал заявление об увольнении», – сказал Рахимов.

Ранее «КВ» сообщали, что в течение пяти лет около 10% татарстанцев попадают в коррупционную ситуацию.

 

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