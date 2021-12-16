В Татарстане снизился спрос на живые ели к Новому году

В Татарстане упал спрос на живые ели, потому что люди предпочитают покупать к Новому году искусственные. Об этом сообщил на пресс-конференции Равиль Кузюров.

«Многие люди переходят на искусственные. Ежегодно мы всё меньше и меньше реализуем живых елок. Мы делали анализ, контактировали с бизнесом, и они тоже отмечают такой факт», – заметил министр.

В 2021 году лесное хозяйство РТ предоставило татарстанцам 10 тысяч елей. Помимо них есть и привозные, но рынок показывает, что спрос так или уначе упал.

Министр признался, что у него самого дома стоит искуственная ель. Он объяснил это тем, что, работая в сфере лесовоспроизводства, он не может перешагнуть через внутренний барьер и купить живую, срубленную новогоднюю елку.