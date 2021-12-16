 В Татарстане снизился спрос на живые ели к Новому году
news_header_top_970_100

В Татарстане снизился спрос на живые ели к Новому году

Татарстанцы предпочитают украшать дом искусственными деревьями.

Город
16 декабря 2021  15:08
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане упал спрос на живые ели, потому что люди предпочитают покупать к Новому году искусственные. Об этом сообщил на пресс-конференции Равиль Кузюров. 

«Многие люди переходят на искусственные. Ежегодно мы всё меньше и меньше реализуем живых елок. Мы делали анализ, контактировали с бизнесом, и они тоже отмечают такой факт», – заметил министр. 

В 2021 году лесное хозяйство РТ предоставило татарстанцам 10 тысяч елей. Помимо них есть и привозные, но рынок показывает, что спрос так или уначе упал. 

Министр признался, что у него самого дома стоит искуственная ель. Он объяснил это тем, что, работая в сфере лесовоспроизводства, он не может перешагнуть через внутренний барьер и купить живую, срубленную новогоднюю елку. 

Новости
«Предъявите документы»: как выбрать новогоднюю елку
«Предъявите документы»: как выбрать новогоднюю елку
В Казани появился офис МФЦ с криптокабинами для оформления загранпаспортов
Ильназу Галявиеву продлили арест до апреля 2022 года
Фаттахов о спиле креста на актанышском кладбище: мы считаем это вандализмом
Мухаметшин: трагедия в 175-й казанской гимназии — недоработка Министерства молодежи
На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова
Татарстан планирует принять более 150 тыс. туристов в новогодние каникулы
Из Аракчино в село Верхний услон можно добраться на судне с воздушной подушкой