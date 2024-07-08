В РТ снова объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

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Республика
8 июля 2024  13:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Гидрометцентр РТ объявил о сохранении высокой пожарной опасности в лесах Татарстана с 9 по 15 июля. Это уже четвертое штормовое предупреждение в этом году. При IV классе пожарной опасности запрещено разводить огонь в лесах, особенно в хвойных молодняках, на гарях и торфяниках. Важно не бросать окурки и не оставлять промасленные материалы.

С 14 июня в Татарстане действуют ограничения на пребывание в лесах. Введены предупредительные аншлаги, а лесные дороги перекрыты шлагбаумами.

По прогнозу, завтра, 8 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Температура ночью от +11 до +16, днем от +23 до +28. Жаркая погода с температурами до +30 градусов ожидается в республике уже со среды.

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