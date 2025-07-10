В РТ создадут единую платформу видеонаблюдения с распознаванием лиц

В Татарстане разрабатывают единую систему видеонаблюдения, которая сможет автоматически распознавать лица, номера машин и выявлять потенциально опасные ситуации. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на расширенной коллегии Минцифры РТ.

Новая платформа объединит разрозненные системы видеоаналитики в единый комплекс. С её помощью правоохранители смогут оперативно обнаруживать подозрительную активность, что повысит уровень безопасности в регионе.

Сейчас в Татарстане работает более 83 тысяч камер в рамках проекта «Безопасный город». Их данные доступны полиции через геопортал республики. Ранее власти также анонсировали внедрение ИИ-аналитики для поиска наркозакладчиков и нарушений городских правил.

Проект реализуется совместно Минцифры и МВД по РТ. Точные сроки запуска платформы пока не уточняются.