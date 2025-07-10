В РТ создадут единую платформу видеонаблюдения с распознаванием лиц

news_top_970_100
Республика
10 июля 2025  09:11
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане разрабатывают единую систему видеонаблюдения, которая сможет автоматически распознавать лица, номера машин и выявлять потенциально опасные ситуации. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на расширенной коллегии Минцифры РТ.  
Новая платформа объединит разрозненные системы видеоаналитики в единый комплекс. С её помощью правоохранители смогут оперативно обнаруживать подозрительную активность, что повысит уровень безопасности в регионе.  
Сейчас в Татарстане работает более 83 тысяч камер в рамках проекта «Безопасный город». Их данные доступны полиции через геопортал республики. Ранее власти также анонсировали внедрение ИИ-аналитики для поиска наркозакладчиков и нарушений городских правил.  
Проект реализуется совместно Минцифры и МВД по РТ. Точные сроки запуска платформы пока не уточняются.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани устроят большой дворовый праздник с концертом и футболом
Александр Аввакумов: О войне надо говорить предельно правдиво
Александр Аввакумов: О войне надо говорить предельно правдиво
Библиотека в цифровую эпоху: хранить, изучать, вдохновлять
Библиотека в цифровую эпоху: хранить, изучать, вдохновлять
В РТ создадут единую платформу видеонаблюдения с распознаванием лиц
Учимся жить без аллергии: советы врачей
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин: Бумажные книги и газеты не умрут
Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин: Бумажные книги и газеты не умрут
Жители РТ предстанут перед судом за незаконную вырубку 200 деревьев
Спортивный мир потерял легенду: умер Ахмет Сиразиев