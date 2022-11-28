В Татарстане стартовал Всероссийский форум «Алга-Вперед», где собрались 195 студентов со всей страны. Об этом рассказал Руфат Киямов, президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ».

Форум поддерживает и развивает социально-активных, профессиональных руководителей студенческого самоуправления в вузах и колледжах России. В этом году форум проходит по трем «траекториям»: управленцы, старосты и проекты, отметил Киямов.

«Ежегодно это большая сверка часов для лидеров студентов в своих учебных заведениях. Одному развиваться со своей командой, своим учебным заведением сложно. На форуме, когда собираются твои товарищи, которые тоже развивают эту же тему, и ты пять дней обсуждаешь с ними свои идеи, свое мнение, можешь получить обратную связь от профессионалов. Потому что здесь добавляются тренеры, наставники, которые подсказывают, как можно решить ту или иную проблематику. За эти пять дней происходит синергия мыслей, идей и энергии студенчества», – рассказал Киямов.