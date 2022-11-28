 В Татарстане «Транспортный грант» в 60 млн рублей разделят между студентами-победителями
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В Татарстане «Транспортный грант» в 60 млн рублей разделят между студентами-победителями

Больше 5 тыс. студентов смогут покрыть расходы на транспорт.

Республика
28 ноября 2022  12:46
Автор:
Шахерезада Курбанова

В РТ студенты-победители конкурса «Транспортный грант», организатором которого стала «Лига студентов», разделят между собой 60 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила Софья Мустафина, заместитель министра по делам молодежи.

Победителями станут сразу 5730 человек. Сумма выплат на одного человека составит 11 тыс. рублей в Казани, 10 тыс. рублей в Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Елабужском районе и 8 тыс. рублей в остальных районах республики.

«Ежегодно мы поддерживаем студентов некой единовременной выплатой на погашение транспортных расходов. В этом году категории студентов, которые могут принимать участие в «Транспортном гранте» разделились следующим образом: социально нуждающаяся молодежь, у которой доход семьи не превышает 20 тыс. рублей на человека, и социально активная, когда человек участвует в различных мероприятиях, конкурсах разной направленности», – сказала Мустафина. 

Участвовать могут студенты-очники колледжей и вузов без академических задолжностей и с оценками «хорошо» или «отлично» по итогам последней аттестации. Победитей определят до 20 декабря 2022 года, деньги студенты получат до 31 января 2023 года. 

Ранее «КВ» сообщали, что в КФУ пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего».

 

 

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