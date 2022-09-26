 В Татарстане пройдет «прямая связь», посвященная Международному дню пожилых людей
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В Татарстане пройдет «прямая связь», посвященная Международному дню пожилых людей

На вопросы жителей ответит представитель Минтруда РТ.

Республика
26 сентября 2022  19:46
Автор:
Карина Кострулева

Завтра, 27 сентября, с 10:00 до 12:00 состоится «прямая линия», посвященная Международному дню пожилых людей.

На вопросы жителей по телефону ответит представитель Минтруда РТ — замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Юлия Абдреева. Связаться можно будет по номеру: 8 843 221-80-35.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ заработали телефоны горячих линий по вопросам подачи отопления. На вопросы жителей столицы РТ отвечают специалисты Комитета ЖКХ Казани. Позвонить можно по номерам: +7 (843) 590-96-22 и +7 (843) 590-96-23.

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