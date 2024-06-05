В РТ перед завершением льготных программ вырос спрос на ипотеку

news_top_970_100
Республика
5 июня 2024  10:34
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане перед завершением льготных программ наблюдается рост спроса на ипотеку. 

Начало года было отмечено низким объемом продаж жилья, однако позже ситуация стабилизировалась. В последние годы льготные программы ипотеки оказывали значительное влияние на жилищный рынок, пишет РБК Татарстан.

Ольга Васянина, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов в Ак Барс Банке, сообщила, что в первом квартале 2024 года банк увеличил выдачу ипотеки на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Аналитики из Управления ресурсов застройщиков, проанализировав данные Банка России, рассчитали, что за период с января по апрель 2024 года в Татарстане было выдано около 3,9 тысячи ипотечных кредитов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Возобновление запуска поезда между Уфой и Казанью возможно ближе к 2027 году
В Татарстане могут ввести временный запрет на охоту в связи с саммитом БРИКС
На улице Кулагина из-за техработ перекроют часть дороги на две недели
В Татарстане пешеход погиб в результате наезда автомобиля
В Казани взорвался самогонный аппарат, выбило стекла
Студенты КФУ стали победителями Международной олимпиады в Белоруссии
В РТ перед завершением льготных программ вырос спрос на ипотеку
Питерский застройщик намерен вдвое расширить площадь «Экорайона» в Казани