В РТ перед завершением льготных программ вырос спрос на ипотеку

В Татарстане перед завершением льготных программ наблюдается рост спроса на ипотеку.

Начало года было отмечено низким объемом продаж жилья, однако позже ситуация стабилизировалась. В последние годы льготные программы ипотеки оказывали значительное влияние на жилищный рынок, пишет РБК Татарстан.

Ольга Васянина, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов в Ак Барс Банке, сообщила, что в первом квартале 2024 года банк увеличил выдачу ипотеки на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Аналитики из Управления ресурсов застройщиков, проанализировав данные Банка России, рассчитали, что за период с января по апрель 2024 года в Татарстане было выдано около 3,9 тысячи ипотечных кредитов.