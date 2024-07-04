В РТ водитель Citroën погиб после столкновения с припаркованной Ладой

news_top_970_100
Республика
4 июля 2024  11:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мамадышском районе произошло смертельное ДТП.

 

Фото: © Госавтоинспекция РТ

По предварительным данным, водитель автомобиля Citroën, 35-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с припаркованным у частного дома автомобилем Лада, который из-за силы удара откинуло от места столкновения на пару метров.

 

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате аварии водитель Citroën погиб на месте. Двое пассажиров того же автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

Госавтоинспекция снова призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Сегодня также стало известно, что под Кукмором произошло смертельное ДТП. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Депутат Госдумы встал на защиту студентов КФУ, выселенных из общежития
Минэкологии РТ взыскало 300 тысяч за нарушение лицензионных условий
Казань обновила 11 лестничных комплексов в преддверии игр и саммита БРИКС
Команда «КАМАЗ-мастер» рассказала, как готовится к ралли-марафону «Шелковый путь»
Штормовое предупреждение в РТ: ожидается жара с температурой до +37 и грозы
Больше 1 тысячи выпускников из Казани решили пересдать ЕГЭ
Минниханов вручил десять новых автолавок
ГИБДД Татарстана предупреждает о повышенном риске ДТП в жару