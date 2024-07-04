В РТ водитель Citroën погиб после столкновения с припаркованной Ладой

В Мамадышском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Citroën, 35-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с припаркованным у частного дома автомобилем Лада, который из-за силы удара откинуло от места столкновения на пару метров.
В результате аварии водитель Citroën погиб на месте. Двое пассажиров того же автомобиля получили травмы и были госпитализированы.
Госавтоинспекция снова призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.
Сегодня также стало известно, что под Кукмором произошло смертельное ДТП.