 В РТ возбудили уголовное дело после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой
news_header_top_970_100

В РТ возбудили уголовное дело после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой

Правоохранители предполагают, что ребенок мог стать жертвой преступления.

Республика
14 декабря 2022  13:36
Автор:
Эдуард Салихов

Следственный комитет в Татарстане  возбудил уголовное дело после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой.

Правоохранители обнаружили сообщение о ребенке, поступившем с травмой в казанскую больницу, во время мониторинга СМИ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Мальчик был доставлен в больницу из Камско-Устьинского района. Правоохранители предполагают, что ребенок мог стать жертвой пр­еступления. Реш­ается вопрос о назна­чении необходимых эк­спертиз.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ильшата Загртдинова назначили начальником Елабужского таможенного поста
Мастерская парка у казанского ЖК «Салават Купере» заработает 16 декабря
Якутянина, готовившего покушение на следователей по делу гимназии №175, отправили на лечение
Директор Института развития городов Татарстана в прямом эфире расскажет о планах на 2023 год
Татарстан попал в топ-5 регионов России по устойчивому развитию туризма
В 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса
В Татарстане увеличили траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%
Президент РТ поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл