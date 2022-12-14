В РТ возбудили уголовное дело после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой.

Правоохранители обнаружили сообщение о ребенке, поступившем с травмой в казанскую больницу, во время мониторинга СМИ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Мальчик был доставлен в больницу из Камско-Устьинского района. Правоохранители предполагают, что ребенок мог стать жертвой пр­еступления. Реш­ается вопрос о назна­чении необходимых эк­спертиз.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после ДТП с автобусом, в котором пострадала 11-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Авария произошло вчера в Высокогорском районе. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.