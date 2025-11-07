В РТ возбуждено уголовное дело против руководителя строительной компании

В Татарстане правоохранительные органы предъявили обвинения руководителю местной строительной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, сумма неуплаченных налоговых платежей превысила 28 миллионов рублей.

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с налоговой службой, в период с 2021 по 2024 год предприниматель систематически занижал налоговую базу путем представления в декларациях заведомо ложных сведений. Для реализации схемы уклонения от уплаты налогов были использованы фиктивные хозяйственные операции с 15 контрагентами.

В результате проведенной проверки было установлено, что общая сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций составила более 28,9 миллиона рублей. Следственными органами собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность руководителя компании к налоговым нарушениям.

За совершение данного преступления предпринимателю грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту налоговых махинаций.