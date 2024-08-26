В РТ выделят более 5 млн рублей на установление границ зон затопления

В Верхнеуслонском и Высокогорском районах Татарстана будут определены границы зон затопления и подтопления. На эти работы из республиканского бюджета выделено более 5,3 миллионов рублей.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет провести исследования паводкоопасных территорий, оценить последствия затоплений и определить степень влияния на население и инфраструктуру.

Работы охватят участки общей протяженностью 18,9 километра, включая села Набережные Моркваши и Шеланга, деревни Нариман и Каинки в Верхнеуслонском районе, а также посёлок Дачное и деревню Чубарово в Высокогорском районе.

Работы должны быть завершены до 10 декабря 2024 года.