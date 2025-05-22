В РТ выявлены четыре нелегальных кредитора

За первые три месяца 2025 года регуляторы обнаружили в Татарстане четыре организации, незаконно занимавшиеся кредитованием под залог имущества. Эти структуры, маскирующиеся под ломбарды, не имели соответствующей лицензии и не были внесены в государственный реестр.

По данным Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России, нелегальные кредиторы преимущественно выдавали займы под залог автомобилей и недвижимости. Их деятельность создавала серьезные угрозы для заемщиков: от заведомо невыгодных условий кредитования до незаконного отчуждения заложенного имущества при малейших просрочках платежей.

Все материалы по выявленным случаям уже направлены в правоохранительные органы для принятия мер. В Центробанке подчеркивают, что подобные «черные» кредиторы часто используют сложные схемы расчетов, скрытые комиссии и драконовские штрафные санкции, что в итоге приводит к значительным финансовым потерям клиентов.