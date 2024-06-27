В РТ хотят перейти на беспилотный транспорт к 2035 году

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Город
27 июня 2024  19:17
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов выразил мнение, что максимальный переход на беспилотные транспортные средства может быть достигнут к 2035 году. Об этом он заявил на вебинаре «Интеллектуальные транспортные системы», который прошел в преддверии форума Kazan Digital Week.

Минниханов отметил, что в Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. В Академии наук создается координационный научно-методический центр по искусственному интеллекту.

Иннополис стал одной из первых экспериментальных площадок для высокоавтоматизированных транспортных средств. Проекты в области беспилотных технологий реализуются в Казанском федеральном университете (КФУ).

Он также подчеркнул важность кибербезопасности для беспилотного транспорта.

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