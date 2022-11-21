В РТ за неделю подорожали помидоры и огурцы на 12% и 9%

В Татарстане за неделю, с 7 по 14 ноября, выросла цена «борщевого набора», по информации Татарстанстата.

Морковь, лук и свекла выросли в цене несильно – на 50 копеек за один килограмм. Также подорожали картофель и говядина на 1% – до 24,5 и 486 рублей за килограмм.

В свою очередь, помидоры и огурцы резко подорожали на 12% и 9% соответственно. Помидоры теперь стоят до 109 рублей за килограмм, а огурцы до 93 рублей за килограмм.

Тем не менее, некоторые продукты подешевели. Например, подсолнечное масло – до 127 рублей за литр и гречневая крупа – до 83,5 рубля за килограмм.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за неделю подорожали свекла, помидоры и бананы. При этом подешевели рис шлифованный, пшеничная мука, а также вареная колбаса.