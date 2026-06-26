В РТ зафиксировано 190 случаев мышиной лихорадки с начала сезона

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Республика
26 июня 2026  14:26

С начала сезона в Татарстане зарегистрировано 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О росте заболеваемости сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам специалиста, республика находится в фазе сезонного подъема заболеваемости. Благоприятные погодные условия способствуют высокой численности грызунов — переносчиков инфекции, причем среди них много инфицированных особей. В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики и призвали жителей соблюдать осторожность при контакте с потенциально опасными объектами в природной среде.

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