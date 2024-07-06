В РТ запустили сервис поддержки инвестпроектов для бизнеса

Министерство экономики Татарстана сообщило о запуске нового сервиса — ЦПИК («Центр поддержки инвестиционного кредитования»). Он призван помогать субъектам малого и среднего предпринимательства в получении инвестиционного финансирования.

Сервис работает через Цифровую платформу МСП.РФ. Предприниматели могут подать заявку на получение заемного финансирования от 5 до 50 млн рублей через региональные гарантийные организации, а при сумме свыше 50 млн рублей – в АО «Корпорация МСП».

ЦПИК оказывает поддержку в доработке бизнес-плана, структурировании кредитной сделки, а также помогает получить независимые гарантии по кредитам от Корпорации "МСП" (от 50 млн рублей) и поручительство Гарантийного фонда РТ (до 70 млн рублей).

Для получения поддержки необходимо зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП.РФ и отправить заявку с бизнес-планом и финансовой моделью проекта.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.